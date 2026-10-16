ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025 – Αύξηση 8% στις επενδύσεις

Άνοδο 2,1% σημείωσε το ΑΕΠ το 2025 σε σχέση με το 2024, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ. Η άνοδος αυτή είναι αντίστοιχη με εκείνη που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2026.

Τα βασικά μεγέθη για την εξέλιξη αυτή έχουν ως εξής:

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*Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024 (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 2,1%).

*Οι επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 8%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,7%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2025 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση για το ίδιο έτος που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2026 και προερχόταν από το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του έτους, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2025, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.