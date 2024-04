Αμετάβλητα παρέμειναν για πέμπτη φορά τα βασικά επιτόκια δανεισμού όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ την Πέμπτη 11/4.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές την προηγούμενη εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός συνέχισε να μειώνεται, οδηγούμενος από τον χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων και των αγαθών.

