ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στις 2.241,97 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,25%

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 164,79 εκατ. ευρώ

EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή σημαντική άνοδο σε υψηλά 16 ετών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.241,97 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.235,45 μονάδες (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 164,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,69%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,63%) και της Eurobank (+1,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,53%), της Jumbo (-1,95%), Optima Bank (-1,65%) και της Τιτάν (-1,63%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 4.586.148 και 2.751.339 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 74 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,44%) και Fais Group (+4,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Flexopack (-6,98%) και Μουζάκης (-4,76%).

