Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,47% – Στα 159,88 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,05 μονάδες
Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,05 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,66 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.011,46 μονάδες (-1,04%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο 0,07%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 37,65%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 159,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.341.442 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,60%), της Optima Bank (+1,57%), της ΔΕΗ (+1,43%) και της Alpha Bank (+1,03%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,44%), της Σαράντης (-1,91%), της Κύπρου (-1,86%), της Eurobank(-1,73%), της ΕΥΔΑΠ(-1,68%) και της Τιτάν (-1,63%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.812.070 και 7.268.449 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 25,44 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,12 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 63 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG(+11,60%) και Αττικές Εκδόσεις (+8,85%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-9,06%) και Βογιατζόγλου Systems (-7,94%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:7,8000 +0,26%
ΚΥΠΡΟΥ:7,3800 -1,86%
METLEN:53,1500 -0,84%
OPTIMA:7,7700 +1,57%
ΤΙΤΑΝ: 36,3000 -1,63%
ALPHA BANK: 3,5180 +1,03%
AEGEAN AIRLINES: 13,5600 -1,31%
VIOHALCO: 6,3400 -0,78%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,9600 -0,81%
ΔΑΑ:10,3900 -0,86%
ΔΕΗ: 14,1500 +1,43%
COCA COLA HBC:43,0200 -0,32%
ΕΛΠΕ: 8,2800 +1,60%
ELVALHALCOR: 2,5550 -0,39%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,2350 -0,61%
ΕΥΔΑΠ:7,0300 -1,68%
EUROBANK: 3,1840 -1,73%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0100 -0,99%
MOTOR OIL: 24,3000 -0,74%
JUMBO: 30,3000 -0,39%
ΟΛΠ:44,3500 -0,56%
ΟΠΑΠ: 18,7700 -2,44%
ΟΤΕ: 16,2900 +0,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8420 -0,12%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3800 -1,91%
