Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή πτώση 0,09% – Στα 341,17 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά όμως να κλείνει την εβδομάδα με άνοδο, συμπληρώνοντας πέντε ανοδικές εβδομάδες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι τίτλοι της Viohalco, της Elvalhalcor και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.245,61 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.235,45 μονάδες (-0,54%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,73%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 5,89%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 341,17 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.540.479 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,37%), της Elvalhalcor (+2,45%), της Eurobank (+2,06%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,49%) και της Πειραιώς (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo(-1,80%), της Optima Bank (-1,53%), της Aktor (-1,52%), του ΟΛΠ (-1,48%) και της Σαράντης (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 14.237.648 και 6.943.393 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 56,08 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 50,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 35 μετοχές, 76 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fais Group (+4,54%) και Τζιρακιάν (+3,64%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-7,69%) και CrediaBank (-5,32%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7500 -1,52%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5800 -0,46%

METLEN:43,6200 -1,09%

OPTIMA:8,3600 -1,53%

ΤΙΤΑΝ: 54,7000 -0,73%

ALPHA BANK: 3,9790 +0,94%

AEGEAN AIRLINES: 14,0800 -0,42%

VIOHALCO: 12,2600 +3,37%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 29,9200 +1,49%

ΔΑΑ:11,1900 +0,90%

ΔΕΗ: 18,5100 +0,05%

COCA COLA HBC:45,1000 -1,18%

ΕΛΠΕ: 8,8650 +0,40%

ELVALHALCOR: 4,1750 +2,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8950 -0,80%

ΕΥΔΑΠ: 7,4500 αμετάβλητη

EUROBANK:3,9650 +2,06%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -0,42%

MOTOR OIL: 29,7400 -0,54%

JUMBO: 26,2200 -1,80%

ΟΛΠ:40,0000 -1,48%

ΟΠΑΠ: 17,8700 -1,27%

ΟΤΕ: 16,7900 -1,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1000 +1,35%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3200 -1,48%