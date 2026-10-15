Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Εκτός λειτουργίας ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης

Σε προγραμματισμένη αναβάθμιση της Κεντρικής Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της απόδοσης και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι εργασίες αναβάθμισης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 15:00 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 15:00.

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Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 24ώρου δεν θα είναι διαθέσιμες οι εξής ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα:

– ΨΥΔΗΠΕΕΚ Δημόσιας Περιουσίας

– Μίσθωσης Αιγιαλού – Καταγγελιών (MyCoast)

– Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων (Valuemaps)

– Μίσθωσης χρήσης αιγιαλού όμορου σε επιχείρηση

– Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών απλής χρήσης αιγιαλού (Eauctions)

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– Αιτήσεων Εξαγοράς Διακατεχόμενων Ακινήτων ΥΠΕΘΟΟ

Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τεχνικές εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η όποια όχληση από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.