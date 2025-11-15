Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)
Άνοιξαν οι πύλες του κτηρίου
Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός μνήμης για το Πολυτεχνείο, ο οποίος θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, με τις πύλες του κτηρίου να ανοίγουν το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι. Η προσέλευση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει, κυρίως αυτή την ώρα.
Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.
