Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός μνήμης για το Πολυτεχνείο, ο οποίος θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, με τις πύλες του κτηρίου να ανοίγουν το πρωί του Σαββάτου. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι. Η προσέλευση των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει, κυρίως αυτή την ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.