Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 66χρονος που φωτογράφιζε 18χρονη στο “Μικρό Καβούρι”

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ένας 66χρονος που φωτογράφιζε με το κινητό του μία 18χρονη, χωρίς τη συγκατάθεση της, στην παραλία «Μικρό Καβούρι».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις κινήσεις του 66χρονου αντιλήφθηκε ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

