Βορίζια: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται τα πάντα – Μυστήριο με τον εντολέα της βόμβας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, με την αστυνομία να εντείνει τις έρευνες τόσο για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή όσο και για το ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Το Σάββατο (08.11.2025), συγγενείς του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, που παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση της βόμβας – το γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη αρνείται κάθε εμπλοκή

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή τόσο στη φονική συμπλοκή όσο και στην υπόθεση της βόμβας.

Το τελευταίο 24ωρο, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές κατοίκων από τα Βορίζια, οι οποίοι όμως αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξέτασή τους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αρχές θεωρούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο τραγικό περιστατικό, ενώ ερευνούν ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Έρευνες σε δύο επίπεδα – επτά συλλήψεις και νέα απολογίες

Από τους επτά συλληφθέντες για τη βεντέτα, δύο ερευνώνται ειδικά για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας. Οι υπόλοιποι πέντε αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 για να απολογηθούν.

Παράλληλα, και τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη — ο μεγαλύτερος αδελφός του 39χρονου θύματος, ο ανιψιός και ο γαμπρός του — παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού για υποθέσεις ζωοκλοπής.

Από την πρώτη στιγμή μετά την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, οι αρχές είχαν υποψίες για πιθανή εμπλοκή ατόμου μέσα από τις φυλακές.

«Σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των όπλων

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή των Βοριζίων για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου 2025, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Λευτέρης Καργάκης και η 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερα όπλα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν πως χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα. Οι βαλλιστικές εξετάσεις συνεχίζονται στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η εμπλοκή κάθε όπλου.

Δεύτερη δικογραφία για την οικογένεια Καργάκη

Παράλληλα με την κύρια υπόθεση, έχει σχηματιστεί δεύτερη δικογραφία που αφορά την έκρηξη και τον ρόλο μελών της οικογένειας Καργάκη.

Οι έρευνες εξελίσσονται σε δύο παράλληλα επίπεδα — αφενός το μακελειό στα Βορίζια, αφετέρου το ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας από τους βασικούς υπόπτους, που θεωρείται ιδιαίτερα δυναμικός μέσα στην οικογένεια, οδηγήθηκε χθες από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Η μεταγωγή του έγινε μετά τον εντοπισμό ενός αυτοσχέδιου μαχαιριού, δύο κινητών τηλεφώνων και φορτιστών στο κελί του, ύστερα από έρευνα της ΕΚΑΜ.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη βόμβα ή στη φονική συμπλοκή.

Συνεχίζονται οι έρευνες υπό αυστηρή επιτήρηση

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε πως «κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν έχει μέχρι στιγμής παραδεχθεί παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία». Οι ανακριτικές διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των ευθυνών και να καθορίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρή αστυνομική παρουσία παραμένει στα σπίτια των δύο οικογενειών στα Βορίζια, για να αποφευχθούν τυχόν νέες εντάσεις ή συμπλοκές.