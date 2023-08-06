Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Ασπρόπυργο – Καίει σε χαράδρα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με σκοπό να περιορίσουν και να ανακόψουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες (Σάββατο 5/8) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει χαμηλότερη ένταση σε σχέση με χθες όπου οι πολλές εστίες σε δύσβατα σημεία και χαράδρες δυσχέραιναν το έργο των δυνάμεων καθιστώντας δύσκολη την προσέγγισή τους.

Από νωρίς το πρωί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συνδράμουν από αέρος το έργο των επίγειων δυνάμεων κάνοντας ρίψεις νερού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες πλησίον του φράγματος του Μόρνου, βόρεια – βορειοδυτικά του Ασπροπύργου και στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 30 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία.

Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, δασοφύλακες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υδροφόρες της Περιφέρειας, ενώ κινητοποιήθηκαν και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τζιά

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορησσία Κέας. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 3 οχήματα του Εθελοντικού #Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κέας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τζιά στην περιοχή Κορρησία Κέας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 22.20 το βράδυ και τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Κέας.

