Τσατραφύλλιας: «Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία – Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά»

Για ένα «Φθινόπωρο από τα παλιά» κάνει λόγο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας και προβλέπει βροχές μέχρι και την Πέμπτη (16.10).

Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο από την Παρασκευή (17.10) αναμένεται μία «οργανωμένη κακοκαιρία» να επηρεάσει και τη χώρα μας.

«Με σκόρπια ψιλόβροχα εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη και συννεφιές, θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10. Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό», αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα. Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς», σημειώνει.