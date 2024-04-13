Τροχαίο στην Κατεχάκη -Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία

Προβλήματα παρουσιάζονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος της εξόδου για Καισαριανή.

Στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, με σύγκρουση οχημάτων, γεγονός που έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο συγκεκριμένο σημείο.

