Τροχαίο στην Αλίμου – Κατεχάκη: Αυξημένη η κίνηση προς Ηλιούπολη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).

Από το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση είναι αυξημένη στην Αλίμου-Κατεχάκη από το ύψος της εξόδου της Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Τροχαίο
