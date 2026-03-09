Τροχαίο στην Αλίμου – Κατεχάκη: Αυξημένη η κίνηση προς Ηλιούπολη
Από το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3).
Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση είναι αυξημένη στην Αλίμου-Κατεχάκη από το ύψος της εξόδου της Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.
