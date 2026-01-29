Τροχαίο ΠΑΟΚ: Στο “Παπαγεωργίου” οι 2 τραυματίες για εξετάσεις και νοσηλεία – Ποια είναι η κατάστασή τους

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν περίπου στις 2 το μεσημέρι, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος Κώστας και ο 28χρονος Μάριος διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μιχάλης Κούπκας, ανέφερε:

«Η διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκφράζουμε, καταρχάς, τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας στις οικογένειες των παιδιών, που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ψυχολογικής υποστήριξης, ο κ. Κούπκας απάντησε ότι το ζήτημα θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.

Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των 7 σορών

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει και ο επαναπατρισμός των επτά σορών των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ, που βρήκαν τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

Το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα απογειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταβεί στη Ρουμανία.

Αφού οι επτά σοροί φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.