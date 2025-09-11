Τραβούν χειρόφρενο τα τρένα σήμερα – Σε 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί
Θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι μηχανοδηγοί όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του το σωματείο, την ημέρα της απεργίας θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών». Η Helllenic Train τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
