Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραβούν χειρόφρενο τα τρένα σήμερα – Σε 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί

Θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας

Τραβούν χειρόφρενο τα τρένα σήμερα – Σε 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί
DEBATER NEWSROOM

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι μηχανοδηγοί όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ).

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του το σωματείο, την ημέρα της απεργίας θα διατεθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών». Η Helllenic Train τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train  με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ