Τραγωδία στην Ηλεία: 61χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι

Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 61χρονος άνδρας τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του δήμου Ήλιδας στην Ηλία, καθώς εντοπίστηκε απαγχονισμένος.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.

