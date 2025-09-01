Τραγωδία στην Ηλεία: 61χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μπαλκόνι
Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του
Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 61χρονος άνδρας τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Δουνέικα, του δήμου Ήλιδας στην Ηλία, καθώς εντοπίστηκε απαγχονισμένος.
Σύμφωνα με το patrisnews, ο άνδρας φιλοξενούνταν τις τελευταίες ημέρες σε οικογενειακά του πρόσωπα, και βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι της οικίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές.
Ο 61χρονος ήταν κάτοικος Αθηνών, διατηρούσε ωστόσο δεσμούς με την περιοχή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις