Τη Δευτέρα η κηδεία της 14χρονης στην Πάτρα – Ντυμένοι στα λευκά όσοι θα παρευρεθούν

Σε σοκ βρίσκεται ακόμη η κοινωνία της Πάτρας λόγω του θανάτου της 14χρονης Χριστίνας, η οποία κατέληξε μετά από τρεις εβδομάδες που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Γυμνασίου όπου φοιτούσε

Το 15ο Γυμνάσιο όπου φοιτούσε εξέδωσε συγκινητικό μήνυμα λέγοντας ότι «έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μεταδίδει το pelop.gr, η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει:

«Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει σε όλους μας βαθιά θλίψη, που δύσκολα μπορούμε να την αποτυπώσουμε σε λίγες γραμμές. Θυμόμαστε τη Χριστίνα ως ένα κορίτσι καλοσυνάτο, γεμάτο ζωή και έτσι θέλουμε να την κρατήσουμε στο μυαλό μας.

Στη μνήμη της, δεσμευόμαστε ότι, ως σχολική κοινότητα, θα δραστηριοποιηθούμε με κάθε τρόπο για να μην χαθούν άλλα παιδιά στους δρόμους της χώρας μας.

Καλό ταξίδι Χριστίνα…».

Την Δευτέρα (31/7) η κηδεία της

Η κηδεία της 14χρονης Χριστίνας θα τελεστεί τη Δευτέρα (31/7) στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγγέλων στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς της 14χρονης, έλαβαν τη γενναία απόφαση για να δωρίσουν όργανά της σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το thebest, η οικογένειά της επιθυμεί όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της στην εξόδιο ακολουθία, να είναι ντυμένοι στα λευκά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σύνταξη και σε όσους χρωστούν πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ

Αυτός είναι ο πρώην σύζυγος της Άντζελας Γκερέκου πριν την «σκλαβώσει» ο Τόλης Βοσκόπουλος