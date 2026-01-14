Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

Oξειδωμένο πυρομαχικό υλικό (πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου) εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, το υλικό βρέθηκε σε απόσταση 600-700 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 15 μέτρων. Από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες.