Τέμπη: Παραγγελία του Αρείου Πάγου για πειθαρχικό έλεγχο στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, απέστειλε σήμερα στη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας παραγγελία, να γίνει πειθαρχικός έλεγχος στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, η οποία δε διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή τη μηνυτήρια αναφορά συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων για τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά το δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, η παραγγελία της κ. Αδειλίνη αναφέρει:

Την κα Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

Παρακαλούμε να διερευνήσετε κατά το άρθρο 117§1 περ. στα΄, 9 Ν. 4938/2022, τυχόν πειθαρχική ευθύνη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ε. Κ., η οποία εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για καταγγελθέντες Υπουργούς, ως εμπλεκομένους στην Υπόθεση των Τεμπών, κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Νόμου 3126/2003, άρθρο 4 § 4 «περί ποινικής ευθύνης Υπουργών».

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη

