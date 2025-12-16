Σύνταγμα: Ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση κατά του νέου προϋπολογισμού

Ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στο Σύνταγμα, από την ΑΔΕΔΥ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), έχοντας ως αφορμή τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Επίσης συμμετείχαν στην απεργία και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωση της, «οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση της στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας». «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών». ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Έκλεισαν οι δήμοι

Έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) παρέμειναν κλειστοί και οι δήμοι όλης της χώρας. Επίσης η ΚΕΔΕ κάλεσε τον κόσμο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Κλειστές παράμειναν λόγω της κινητοποίησης οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι ανακοίνωσαν ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI