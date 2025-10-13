Συνελήφθη οδηγός και κατασχέθηκε το υπερφορτωμένο βαν του – Διακρινόταν μετά βίας μέσα στο όχημα (βίντεο+φωτογραφία)

Σε αποκλειστικά πλάνα του DEBATER αποκαλύπτεται όχημα που κινούνταν παράνομα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Καλλιρρόης, προκαλώντας έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς.

Μετά από έλεγχο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο βαν ήταν υπερφορτωμένο σε επικίνδυνο βαθμό — σε σημείο που ο οδηγός μετά βίας διακρινόταν πίσω από το παρμπρίζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει σε άτομο που διατηρεί πάγκο σε λαϊκή αγορά, το οποίο μετέφερε υπερβολικό φορτίο εμπορευμάτων χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο για επισφαλή φόρτωση και παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς φορτίου, καθώς παρόμοιες παραβάσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.