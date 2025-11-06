Συνελήφθη 18χρονος που έτρεχε με 218 χλμ. την ώρα στην Ιονία Οδό μετά από καταδίωξη – “Τσουχτερό” πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Χειροπέδες σε έναν 18χρονο οδηγό στην Ιονία Οδό πέρασε η αστυνομία το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, καθώς ο νεαρός οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός εντοπίστηκε στο ύψος της Φιλιππιάδας, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς πινακίδα και με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ./ώρα. Παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, ο 18χρονος συνέχισε την πορεία του, επιχειρώντας να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας να συντονίζουν την επιχείρηση. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων εντόπισαν και ακινητοποίησαν το όχημα στο ύψος του Μεσολογγίου, συλλαμβάνοντας τον οδηγό.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικών, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 14 μήνες.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.