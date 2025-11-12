«Συνεχώς την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Οι καταγγελίες της οικογένειας καρκινοπαθούς για τις πιέσεις του ρασοφόρου youtuber

Σοκάρουν οι καταγγελίες από την οικογένεια της καρκινοπαθούς γυναίκα, η οποία δεχόταν πιέσεις για να δώσει λεφτά στον 46χρονο ρασοφόρο youtuber.

«Τον βρήκε στο Facebook που ζητούσε βοήθεια, την πήρε τηλέφωνο, της έλεγε ‘χρειάζομαι βοήθεια’ το ένα το άλλο, ιερέας ήταν, πού να σκεφτεί το παιδί μου ότι ήταν κομπιναδόρος; Και βοήθησε την εκκλησία, για την εκκλησία το έκανε», λέει η μητέρα της γυναίκας μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για όσα συνέβησαν με την ομογενή από τον Καναδά που θέλησε να κάνει δωρεά, επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον προστάτη άγιο των καρκινοπαθών.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση. 120.000 και πλήρωσε στο κράτος 35.000 φορολογία για τα λεφτά που έστειλε κάτω. Έφτιαχνε, έφταιξε τα κάγκελα γύρω – γύρω στην εκκλησία γιατί έμπαιναν μέσα και του έκαναν ζημιές και της ζήτησε να βάλουν τα κάγκελα και έστειλε το παιδί και έβαλαν κάγκελα. Μετά για την εκκλησία, το ένα ήθελε το άλλο ήθελε. Είχε το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου και ήθελε να το βάλει σε κορνίζα μέσα και του είπε η κόρη μου ‘εγώ θα σου δώσω τα λεφτά’» πρόσθεσε.

«Δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια την ενοχλούσε. Ήθελε λεφτά. Πίστευε πολύ το παιδί μου, ήταν και απελπισμένο με την αρρώστιά του. Ήθελε βοήθεια η κορούλα μας. Όποιος και να ήταν στη θέση του παιδιού μου το ίδιο θα πάθαινε» τόνισε στη συνέχεια, ενώ για τον καβγά που είχαν είπε:

«Η Καίτη μου είδε κάτι στο ίντερνετ μέσα, κάτι απρεπή πράγματα, κάτι φωτογραφίες του και θύμωσε. Και του μίλησε δηλαδή ζωηρά, δυνατά, του είπε ‘δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις’. Και λέει ‘στην προσωπική μου ζωή δεν δίνω σε κανέναν τον λόγο να μου κάνει ερωτήσεις’. Ήθελε να του ανοίξουν και εδώ εταιρία, δεν ξέρω τι ήθελε να ανοίξει στον Καναδά, για να μπορέσει να του βάζουν λεφτά να τα παίρνει. Εγώ πρώτη φορά πήγα, ήρθαμε φέτος κάτω, και πήγα και γνώρισα την εκκλησία. Και τον γνώρισα και εκείνον. Μου ζητούσε πάλι λεφτά. Ήθελε να κάνει τουαλέτα, λέει, γιατί δεν είχε να πλύνει τη μαμά του που ήταν άρρωστη και την έπλενε, λέει, έξω. Πέσαμε πάνω σε παγίδα. Εγώ τον λυπήθηκα όπως τον είδα. Ο Θεός και η ψυχή του, εμείς ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Ο Θεός θα τον κανονίσει ανάλογα με τις πράξεις του».

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και η κόρη της γυναίκας λέγοντας: «Η μαμά μου είχε λάβει τη διάγνωσή της για καρκίνο του μαστού όταν ήταν 49 ετών και μετά έκανε μετάσταση και ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστη. Λάμβανε χημειοθεραπείες συνέχεια και μετά μία μέρα είδε πάνω στο Facebook πως ο παπάς αυτός είχε κάνει ένα ποστ που έλεγε πως ήθελε να φτιάξει μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο που ήταν ο προστάτης των καρκινοπαθών.

Σου λέει οκ αυτός ο παπάς είναι για τους καρκινοπαθείς, εγώ θα τον βοηθήσω, δεν ξέρω πώς έγινε και του έστειλε τόσα πολλά λεφτά, τώρα εγώ μαθαίνω το ποσό. Μετά από λίγο καιρό μιλούσανε τακτικά, της έδειχνε φωτογραφίες, τα πράγματα που αγόραζε για την εκκλησία, λειτουργίες και τα υπόλοιπα και είχανε νομίζω μία καλή σχέση μέσω τηλεφώνου. Μετά από λίγο καιρό είδε κάτι φωτογραφίες στο Facebook με εκείνον από την παλιά του τη ζωή μάλλον και του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ;’. Γιατί εκείνη δεν νόμιζε πως κάποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα, να κλέψει ένα τέτοιο ποσό για να κάνει εμπόριο κοκαΐνης.

Όταν είδε αυτές τις φωτογραφίες, του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ στο Facebook’ και της γράφει ‘εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφήνω λόγο για κανέναν να μου πει τίποτα’. Και τσαντίστηκε η μαμά μου, γιατί σου λέει δεν είναι πράγματα, είναι απρεπή αυτά τα πράγματα για έναν παπά κι από τότε δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ τους. Και του λέει ‘εγώ δεν σου ξαναστέλνω λεφτά’. Και της λέει ‘μα εσύ μας είχες υποσχεθεί πως θα μας έστελνες χρήματα για το πετραχήλι του αγίου Νεκταρίου και έτσι πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου’», σημειώνει, προσθέτοντας:

Του λέει ‘εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο όμως’. Του έστειλε τα χρήματα για το πετραχήλι και πάει και τελείωσε. Έκοψε επαφή μαζί τους μετά. Φέτος έτυχε να πάμε Αθήνα, γιατί συνήθως πηγαίνουμε Χίο. Πάμε Αθήνα λοιπόν και λέω ας πάμε στην εκκλησία. Στο μεταξύ εμείς παίρναμε τηλέφωνο ούτε ξέρω πόσες φορές για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να τους ρωτήσουμε θα είστε ανοιχτοί όταν θα έρθουμε. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, απάντησαν στο τηλέφωνο, μας πήραν πίσω και πήγαμε εκεί.

Μας έλεγε πως έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, χρειάζονται λεφτά και του λέω ‘ακούστε να δείτε, εγώ είμαι μαθήτρια, δεν έχω στη διάθεσή μου να σας στείλω τόσο μεγάλο ποσό’».