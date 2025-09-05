Συναγερμός στον Κολωνό: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Συναγερμός σήμανε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής στον Κολωνό, όταν εντοπίστηκε χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου, στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου, από άνδρα ηλικίας 49 ετών δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το βράδυ ένας 49χρονος βρήκε την χειροβομβίδα μέσα σε κουτί δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που απομάκρυνε την χειροβομβίδα.

Λόγω του περιστατικού εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

