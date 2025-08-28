Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ.

Η 2η φάση της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» αλλά και των Γενικών Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας εντάσσεται στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.350.380 ευρώ και οι εν λόγω παρεμβάσεις εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ και την ευρύτερη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Το ΕΣΥ εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Σε όσους μιλούν για κατάρρευση, απαντάμε με πράξεις. Η ένταξη της 2ης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά “Μεταξά” και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας στο Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή” αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο και βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας» δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «με δημόσια δαπάνη άνω των 15 εκατ. ευρώ, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νοσοκομείων».

Από τη μεριά του ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως «οι αποφάσεις ένταξης της δεύτερης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Μεταξά” στον Πειραιά, και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών του ΕΣΥ» συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ανάλογες αναβαθμίσεις, μέσα από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 42 Νοσοκομεία της χώρας, με συνολική δημόσια δαπάνη 169.425.526 ευρώ.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σε δεκάδες Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 611,3 εκατ. ευρώ. Με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, αξιοποιώντας κάθε ευρώ, με στόχο την Υγεία που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».

Στόχος είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος των νοσηλευτικών υποδομών της χώρας, καθώς τα κτίρια υγείας και πρόνοιας και ειδικά τα νοσοκομεία είναι από τα πλέον ενεργοβόρα δημόσια κτίρια, λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις προωθούνται και αναμένεται να ολοκληρωθούν:

– Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (Β’ φάση), ωφέλιμης επιφάνειας 21.215 τ.μ, το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Δ στην Β. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3.788.872,77 ευρώ.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», (Β’ φάση), ωφέλιμης επιφάνειας 49.400 τ.μ, το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Γ στην Α- ενώ συμπεριλαμβάνονται δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 5.398.092,75 ευρώ.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Β’ φάση), αφορά τις Ν.Μ Γιαννιτσών και Έδεσσας, οι οποίες προβλέπεται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 ενεργειακές κατηγορίες -από την υφιστάμενη Δ στην Β- με παράλληλη παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 6.163.415,07 ευρώ.