Στη φυλακή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Την προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη της γυναίκας του και ακόμα τεσσάρων ατόμων αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής, για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, μετά την απολογία τους, στην φυλακή οδηγούνται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, ένας λογιστής, δύο “αχυράνθρωποι” και μια γυναίκα από την Ρουμανία, της οποίας εις βάρος εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

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Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση τους αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με – κατά περίπτωση – επιβολή περιοριστικών όρων, που αφορούν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια χθες Κυριακή το πρωί, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται σχεδόν 17 ώρες μετά.

Με την ανακοίνωση της απόφασης προσωρινής κράτησης, ο 59χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο “Mr Κωλοτούμπας”, που κατά την δικογραφία είχε ρόλο “εικονικού υπεύθυνου” αντέδρασε με κλάματα και φωνές.

Φίλιππος Καμπούρης: «Η μη καταβολή εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την απάτη»

Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες, αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε:

«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο».

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Με αυτό το επιχείρημα, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαχωρίσει, από νομικής πλευράς, την ύπαρξη οικονομικών οφειλών από τη διάπραξη του αδικήματος της απάτης.

«Δεν ασχολούμουν με τη λογιστική διαχείριση των εταιρειών»

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε ο Φίλιππος Καμπούρης στον ρόλο των λογιστών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε προσωπική εμπλοκή στη λογιστική και φορολογική διαχείριση των εταιρειών.

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Όπως φέρεται να ανέφερε:

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους».

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Κατά τους ισχυρισμούς του, τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόταν όταν υπέγραφε τα έγγραφα που του ζητούνταν.

Η τοποθέτησή του αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής και δεν συνιστά διαπίστωση για τις ευθύνες των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

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Τι υποστήριξε η σύζυγός του

Ανάλογη στάση φέρεται να τήρησε ενώπιον της ανακρίτριας και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, η απολογία της οποίας διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η εμπλοκή της στις εταιρείες που ερευνώνται περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας.

Το ζευγάρι αμφισβητεί συνολικά την κατηγορία περί συμμετοχής σε οργανωμένο σχήμα εξαπάτησης του Δημοσίου.

Οι λογιστές αρνούνται συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση

Νωρίτερα, ενώπιον της ανακρίτριας είχαν βρεθεί τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι φέρονται να υποστήριξαν ότι ενεργούσαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των επαγγελματικών εντολών που είχαν αναλάβει.

Ένας από αυτούς ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες:

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει».

Ο ίδιος αμφισβήτησε ότι το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε διαταραχθεί κατά τα έτη 2023 και 2024, εξαιτίας, όπως υποστήριξε, της μη εξόφλησης των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσεων προς το λογιστικό του γραφείο.

«Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;», φέρεται να διερωτήθηκε.

«Ζητούσαμε στοιχεία και δεν μας τα έδιναν»

Έτερος κατηγορούμενος λογιστής υποστήριξε ότι το γραφείο του αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως φέρεται να ανέφερε, οι συνεργάτες του αναζητούσαν επανειλημμένα κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτίσουν ορθά τις οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχαν φτάσει στο σημείο να προειδοποιήσουν ότι δεν θα προχωρούσαν στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων εάν δεν τους προσκομίζονταν τα αναγκαία έγγραφα, καθώς δεν μπορούσαν να καταθέσουν ανακριβή οικονομικά στοιχεία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως “φαινόμενο του Φοίνικα”. Στην δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και στην θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.