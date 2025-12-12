Στέφανος Τσιτσιπάς: Αρνήθηκε να καταθέσει το δίπλωμα και ζήτησε προθεσμία να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος στην Αττική Οδό
Τη Δευτέρα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του
Δεν παρέδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το δίπλωμα οδήγησης του. Ο δικηγόρους του εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στην Τροχαία της Αττικής και ζήτησε προθεσμία ώστε να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν ο οδηγός που έτρεχε με 213 χλμ/ ώρα.
Όπως αναφέρει η εκπομπή Live News, ο Τσιτσιπάς υποστηρίζει ότι το αμάξι το οδηγούσε ο πατέρας του και όχι ο ίδιος. Σημειώνεται ότι του έχει ζητηθεί μέχρι τη Δευτέρα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο εξωτερικό και ότι το όχημα το οδηγούσε ο πατέρας του ή εναλλακτικά να παραδώσει το δίπλωμα του, κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια.
