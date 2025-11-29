Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ – Μέχρι ποια ώρα θα παραμείνουν ακινητοποιημένοι οι συρμοί

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ με αποτέλεσμα να υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Η στάση εργασίας γίνεται ανήμερα της κηδείας του συναδέλφου τους που έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα την περασμένη Τετάρτη (26.11).

Σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε το σωματείο των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί κανονικά η νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου αναστέλλοντας λόγω πένθους τη μεταμεσονύχτια στάση εργασίας που είχαν αρχικά εξαγγείλει.

Πώς θα κινηθούν οι συρμοί

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 09:15,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 09:31 και προς Πειραιά στις 09:49,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 09:34 και προς Πειραιά στις 09:47,

από Αττική προς Κηφισιά στις 09:39 και προς Πειραιά στις 09:42.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 10:05,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 09:49,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 09:49,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 09:42,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:47,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 09:10,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 08:30.

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό – μετά το τέλος της στάσης εργασίας – στις 2 το μεσημέρι.

Τραμ

Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 και 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία.

Μεταξύ άλλων, διεκδικούν:

Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Π.Γ.

Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!

Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά!

Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!

Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσίαστον χώρο εργασίας τους.

Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ αναστέλλεται λόγω πένθους».