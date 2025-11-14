Σπύρος Μαρτίκας: «Η σπείρα «έφαγε» από την οικογένεια του Παντελίδη 250.000 την ημέρα που σκοτώθηκε» – Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Μεγάλος σάλος έχει ξεσπάσει μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά πλαστογραφιών, απάτες μεγάλης κλίμακας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το πρωί της Πέμπτης (13.11), πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις και ανάμεσά τους ήταν ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχε και ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων Spa, που εμφανιζόταν ως “εγγυητής” στα υποψήφια θύματα. Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη

Πώς «ψάρευε» τα υποψήφια θύματά του

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 εντόπιζαν οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και τους παρουσίαζαν ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας ανάμεσα στα θύματα του επιχειρηματία

Μιλώντας σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, τις «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι δεν ήταν το μοναδικό θύμα, τονίζοντας πως η υπόθεση έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν. «Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυές σχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι το άτομο που τον προσέγγισε ήταν ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από τις απάτες. Όπως σημείωσε, το σχέδιο είχε στηθεί μεθοδικά και διαρκώς εξελισσόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Με προσέγγιζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει στην παγίδα. Μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό», υπογράμμισε ο Μαρτίκας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο καταγγελλόμενος εμφανιζόταν ως ευυπόληπτος πολίτης με ισχυρές γνωριμίες. Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, μάλιστα, επέδεικνυε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές.

Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων, «τούς έπειθε να επενδύσουν και στη συνέχεια τα χρήματα εξαφανίζονταν», τόνισε ο επιχειρηματίας. Παράλληλα, το κύκλωμα, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του– παρέδιδε πλαστές επιταγές και λίρες στους εξαπατημένους, προκειμένου να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την αποκάλυψη της απάτης.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας

6 κινητά τηλέφωνα

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».