Σπουδαία διάκριση για τη Σίφνο – Στους top 10 θαλάσσιους φθινοπωρινούς προορισμούς του κόσμου

Σημαντική διάκριση καταγράφει η Σίφνος αφού συγκαταλέγεται στις 10 προτάσεις της Washington Post για διακοπές σε παραθαλάσσια μέρη ή νησιά το φθινόπωρο.

Ειδικότερα, στις δέκα προτάσεις για διακοπές σε παραθαλάσσια μέρη ή νησιά από όλο τον κόσμο που θα κάνουν πιο «φωτεινό» το φθινόπωρο του ταξιδιωτικού κοινού συγκαταλέγεται η Σίφνος, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησε η Washington Post.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Σίφνος που «εκπροσωπεί» την Ελλάδα στην 8η θέση της κατάταξης, αποτελεί την ιδανική επιλογή για συναρπαστικές υπαίθριες δραστηριότητες, αξέχαστες γαστρονομικές απολαύσεις και απαράμιλλο φυσικό κάλλος. Τη λίστα συμπληρώνουν η Φουζέτα στην Πορτογαλία, η Σάντα Λουτσία της Καραϊβικής, η Χαβάη, τα νησιά Μπάριερ της Νότιας Καρολίνας, οι Σεϋχέλλες, η Ταϊτή, το Μπαλί, η Αρούμπα και η περιοχή Sunny isles beach στη Φλόριντα. Σημειώνεται πως μετά από προγραμματισμένη δημοσιογραφική αποστολή του δήμου, το Low Season Traveller ανέδειξε πρόσφατα τις δυνατότητες της Σίφνου για ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες μετά τον Αύγουστο.

«Ο φετινός Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με ρεκόρ αφίξεων γεγονός που δικαιώνει τις προσπάθειες των επαγγελματιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου Σίφνου για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε κινούνται και οι πρωτοβουλίες μας για τη διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νίκος Τσελεμεντές”, αλλά και για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού που προσφέρονται και για μετά την υψηλή σεζόν», επισήμανε η δήμαρχος Σίφνου Μαρία Ναδάλη.

