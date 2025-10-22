Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ είχε πάρει η σπείρα μέσω παράνομων επιδοτήσεων – Ποιοι πιάστηκαν στη “φάκα”

Ολόκληρη κομπίνα είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, για να θησαυρίζει παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από νωρίς το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, ενώ ήδη έχουν γίνει 37 συλλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους στη σπείρα είναι από την Κρήτη και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών.

Ένας άλλος βασικός κατηγορούμενος από τα Γιαννιτσά, δηλώνει αγρότης και φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για επιδοτήσεις.

Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και άλλα 11 άτομα, που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές.

Αυτοί έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο, χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η εγκληματική οργάνωση από το 2018 έως το 2022 είχε καταφέρει να αποκομίσει εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιδοτήσεων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεκριμένες συλλήψεις έρχονται μετά τη μεγάλη έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υπήρχε και προκαταρκτική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.