Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τουλάχιστον 820 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό στο Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο με τις Αρχές να εκτιμούν πως ο τραγικός αριθμός θα αυξηθεί κι άλλο. Ο σεισμός προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές και σκόρπισε τον πανικό στο Μαρακές και άλλες πόλεις.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες ενώ γίνεται έκκληση για αιμοδοσία καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες στα νοσοκομεία.

