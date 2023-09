Εικοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές έζησαν τον μεγάλο φονικό σεισμό των 7 Ρίχτερ στο Μαρόκο το βράδυ της Παρασκευής.

«Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου απολιθωμένου δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες.

There just was an earthquake in Morocco, while we slept 😳 about 296 People confirmed dead as powerful earthquake hits Morocco #moroccoearthquake #earthquake #Morocco pic.twitter.com/sPMSaPeNOq