Σίκινος: Εντοπίστηκε ο σκελετός μιας από τις Γαλλίδες που αγνοούνταν από το καλοκαίρι 2024

Σε μία ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή της Σικίνου εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκελετός.

Δύο κυνηγοί που κινούνταν στο σημείο εντόπισαν τυχαία τον σκελετό. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος χωρίς καθυστέρηση προχώρησε στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cyclades24.gr, ο ανθρώπινος σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο γυναίκες από τη Γαλλία, που είχαν εξαφανιστεί στις τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί, χωρίς έκτοτε να έχουν δώσει σημεία ζωής.

Από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα, έγινε η ταυτοποίηση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη δεύτερη γυναίκα

Αφού εντοπίστηκε η σορός έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει νέα επιχείρηση έρευνας ώστε να εντοπιστεί η δεύτερη αγνοούμενη γυναίκα. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για μία 73χρονη και μία 64χρονη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις αναμένεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που είχε μείνει στο σκοτάδι, χωρίς απαντήσεις.