Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αλεξανδρούπολη μετά τον ανεμοστρόβιλο

Στην Αλεξανδρούπολη έχουν υποστεί ζημιές περισσότερα από 141 σπίτια και 87 επιχειρήσεις, εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου που χτύπησε την περιοχή και σάρωσε όλα όσα βρήκε στο διάβα του. Επίσημα ο δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε άμεσα να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση των φθόρων.

Το αίτημα εγκρίθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλαδή από το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, και θα ισχύσει για διάστημα τριών μηνών, έως τις 10 Απριλίου 2026.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε δρόμους και κατοικίες.

Τους 220 έχουν ξεπεράσει οι πληγέντες του ανεμοστρόβιλου. Μέχρι τώρα, ιδιοκτήτες 141 σπιτιών και 87 επιχειρήσεων διαφόρων ειδών έχουν δηλώσει επίσημα ότι υπέστησαν ζημιές. Για τα σπίτια οι δηλώσεις ζημιών υποβάλλονται στον δήμο Αλεξανδρούπολης και για τις επιχειρήσεις στην Αντιπεριφέρεια Έβρου.

Για τις καταστροφές σε οχήματα γίνεται η δήλωση στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες έγγραφο από την Αστυνομία.