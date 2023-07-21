Ρόδος: Επικίνδυνο μέτωπο κοντά σε θερμοκήπια και σπίτι – Συχνές αναζωπυρώσεις

Ένα επικίνδυνο μέτωπο υπάρχει αυτή την ώρα έπειτα από αναζωπύρωση της φωτιάς στη Ρόδο, στην περιοχή Αγκαθώνα, στα θερμοκήπια, όπου υπάρχει κοντά ένα σπίτι.

Σύμφωνα με το rodosreport.gr, αυτή την ώρα μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν με σκοπό την ανακοπή της προέλασης, ενώ μάλιστα έχουν ζητηθεί ρίψεις από εναέρια μέσα.

Ταυτόχρονα, υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλουν στον Προφήτη Ηλία κάτω από τις κεραίες της ΕΡΤ, με το μέτωπο να είναι κι εκεί σοβαρό. Πηγή φωτογραφίας: rodosreport.gr

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν βοηθάνε τη δύσκολη μάχη των πυροσβεστών και γίνονται πολύ συχνά αναζωπυρώσεις.

Παρ’ όλο που το πρωί φάνηκαν καλύτερα τα πράγματα με τη φωτιά στη Ρόδο, μαίνονται οι αναζωπυρώσεις και σύμφωνα με τις προβλέψεις οι ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν προς το απόγευμα, θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.

Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση

