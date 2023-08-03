Ράγισαν και οι πέτρες στο ύστατο χαίρε της 38χρονης που απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητο της στην Κατερίνη (pics)
Σοκάρουν οι εικόνες
Με δάκρυα στα μάτια, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν, την 38χρονη που έχασε τη ζωή της μέσα στο όχημά της, όταν εκείνο πήρε φωτιά στην Κατερίνη.
Ο πόνος βουβός και ένα μεγάλο γιατί και πως, να πλανάται. Όλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως μια αγωνίστρια της ζωής, έφυγε τόσο άδικα.
Ανείπωτος ο πόνος και για τα τρία παιδιά της, που δεν θα ξαναδούν την αγαπημένη τους μητέρα.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Κατερίνης, ενώ η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Αρωνά.
