Ράγισαν και οι πέτρες στο ύστατο χαίρε της 38χρονης που απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητο της στην Κατερίνη (pics)

Με δάκρυα στα μάτια, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν, την 38χρονη που έχασε τη ζωή της μέσα στο όχημά της, όταν εκείνο πήρε φωτιά στην Κατερίνη.

Ο πόνος βουβός και ένα μεγάλο γιατί και πως, να πλανάται. Όλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως μια αγωνίστρια της ζωής, έφυγε τόσο άδικα.

Ανείπωτος ο πόνος και για τα τρία παιδιά της, που δεν θα ξαναδούν την αγαπημένη τους μητέρα.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Κατερίνης, ενώ η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Αρωνά.

