Στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, ξεναγήθηκε ο Μητσοτάκης

Επίσκεψη στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, η οποία έχει ως αποστολή την ακαδημαϊκή και πτητική εκπαίδευση των Ικάρων, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκεί, ενημερώθηκε για τα δύο πρώτα υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου M-346 που έχει ήδη παραλάβει η Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιούνται στην 120 Πτέρυγα, τα οποία είναι ιδανικά για την προετοιμασία των νέων ιπτάμενων οι οποίοι στη συνέχεια θα χειριστούν μαχητικά αεροσκάφη 4ης και 5ης γενιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των εξομοιωτών υψηλής ευκρίνειας και μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά και για τα συστήματα αναλυτικής παρακολούθησης πτήσεων. Παράλληλα, συνομίλησε με τους Ισραηλινούς ειδικούς που υποστηρίζουν τους Έλληνες εκπαιδευτές για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της μονάδας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης υποπτέραρχος Βασίλειος Παπαχρήστου και ο διοικητής της Μονάδας Πτέρυγας Εκπαιδεύσεων Σμήναρχος Νικόλαος Τσιβουράκης ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για την προοπτική εξέλιξης της 120 Πτέρυγας σε διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και εξάσκησης πληρωμάτων από χώρες του εξωτερικού.

Στον χαιρετισμό του προς το προσωπικό της μονάδας ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Κύριε υπουργέ, κύριοι αρχηγοί, κύριε διοικητά, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι, σήμερα, το Κέντρο Εκπαίδευσης της Καλαμάτας για να μπορέσω και εγώ ο ίδιος να διαπιστώσω τη μεγάλη πρόοδο η οποία συντελείται πια στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους αεροπόρους μας.

Πράγματι, μία από τις πολύ σημαντικές αποφάσεις, που πήρε η κυβέρνησή μας την προηγούμενη τετραετία, ήταν να επενδύσουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της αεροπορικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες του Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στους νέους μας αεροπόρους τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε ένα από τα πιο υπερσύγχρονα, αν όχι το πιο υπερσύγχρονο αεροσκάφος εκπαίδευσης το οποίο διαθέτει σήμερα η παγκόσμια αεροναυπηγική βιομηχανία.

Το αεροσκάφος, το Leonardo 346, για εμάς το «346», έχει και μια ιδιαίτερη αξία διότι εγώ υπηρέτησα όλη μου τη θητεία στην 346 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με τον κύριο πτέραρχο, τον κύριο Παπαχρήστο, με τον οποίο γνωριζόμαστε 32 χρόνια από τότε που εγώ ως απλός φαντάρος και αυτός ως απλός υποσμηναγός έκανε τα πρώτα του βήματα στην Πολεμική μας Αεροπορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πράγματι θέλω να υπερθεματίσω αυτό το οποίο είπε και ο κ. σμηναγός, την έμφαση την οποία δίνουμε, όχι μόνο στο σύγχρονο πια αεροσκάφος, αλλά και στην εκπαίδευση η οποία γίνεται στο έδαφος, στους καινούργιους εξομοιωτές τους οποίους θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ στη συνέχεια.

Υποχρέωσή μας είναι να προσφέρουμε στους νέους μας αεροπόρους την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Αυτή προφανώς δεν μπορεί πια να λάβει χώρα στα παλιά Τ2 αεροσκάφη, τα οποία σταδιακά αποσύρονται. Και όσο μεγάλη έμφαση κι αν θέλουμε να δώσουμε στα καινούργια αεροσκάφη, τα οποία προσθέτουμε στην Πολεμική μας Αεροπορία, άλλη τόση, αν όχι μεγαλύτερη, έμφαση πρέπει να δίνουμε στη σωστή εκπαίδευση των νέων αεροπόρων μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριε αρχηγέ της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κύριε αρχηγέ ΓΕΕΘΑ, πιστεύω, πράγματι, ότι εδώ στην Καλαμάτα θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες, από ό,τι εκπαιδευτήκατε εσείς, τους νέους μας αεροπόρους. Αλλά και κάτι ακόμα: γιατί όχι, όπως είπατε, να μετατρέψουμε την Καλαμάτα σε ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης το οποίο θα μπορεί να προσελκύσει χειριστές και από άλλες Πολεμικές Αεροπορίες οι οποίες θα έρθουν εδώ σε αυτή την υπερσύγχρονη βάση -αλλά και στην πολύ όμορφη Μεσσηνία- να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και να πάρουν την εκπαίδευση η οποία θα τους καλύψει για το επόμενο της σταδιοδρομίας τους».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα αποστολή της εκπαιδευτικής βάσης, στην Καλαμάτα. «Σύντομα θα προστεθούν και τα επόμενα αεροσκάφη. Και με το καλό πάντα επιτυχίες συνολικά στην Πολεμική μας Αεροπορία», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χάρης Δούκας υποψήφιος στον δήμο Αθηναίων με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μαγικές διακοπές της Σίσσυς Χρηστίδου στην Πάτμο – Οι βόλτες με το σκάφος, το υποβρύχιο ψάρεμα και οι ολόσωμες φωτογραφίες με μαγιό