Πρώτη καταδίκη για το Μάτι – Δυο χρόνια φυλάκισης με αναστολή στον πρώην διοικητή του ΕΣΚΕ

Δέκα ημέρες πριν την απόφαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στο Μάτι, ένας εκ των κατηγορουμένων ανώτερων αξιωματικών της πυροσβεστικής, καταδικάστηκε σήμερα σε πρώτο βαθμό, για υπόθεση που αφορά στοιχεία που είχαν παρασχεθεί στους εισαγγελείς που ερεύνησαν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Το τριμελές πλημμελειοδικείο καταδίκασε σήμερα τον τότε διοικητή του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, Ιωάννη Φωστιέρη, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή για την κατηγορία της κατάθεσης ψευδών στοιχείων στις εισαγγελικές αρχές, υπόθεση που έφθασε στην Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του αξιωματικού της Πυροσβεστικής Γιάννη Κώστα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταγγελία του τότε διοικητή του 12ου ΠΣ Αθηνών, αντιπύραρχου Ιωάννη Κώστα, αφορά τα στοιχεία του συστήματος Engage, το λογισμικό που καταγράφει τη θέση και την κίνηση των οχημάτων της πυροσβεστικής, τα οποία, σύμφωνα με τον καταγγέλοντα, ήταν ανακριβή με στόχο την παραπλάνηση των αρχών. Ο αξιωματικός είχε υποβάλει μήνυση κατά του κ. Φωστιέρη που καταδικάστηκε σήμερα, αλλά και κατά του τότε διοικητή του 199 Χρήστου Γκολφίνου, επίσης κατηγορούμενου στην δίκη για το Μάτι, τον οποίο σήμερα το δικαστήριο αθώωσε κρίνοντας πως δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του.

Ο κ. Κώστας είχε αναφερθεί στην υπόθεση των επίμαχων στοιχείων του λογισμικού, κρίσιμων για τις κινήσεις των οχημάτων της πυροσβεστικής κατά την ημέρα που η φωτιά κατέκαψε το Μάτι, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, στην κατάθεση που έδωσε στο δικαστήριο για την τραγωδία. Όπως είχε πει τότε στην κατάθεσή του, όταν είχε αναζητήσει στοιχεία για να συντάξει Δελτίο για την πυρκαγιά, διαπίστωσε ότι υπήρχαν ανακριβή στοιχεία στο σύστημα Engage. Ο αξιωματικός κατέθεσε, πως ζήτησε από τους ανωτέρους του να ενημερώσουν σχετικά την εισαγγελική αρχή, καθώς τότε ήταν σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία, πλην όμως δεν είχε εισακουστεί. Έτσι προσέφυγε ο ίδιος και ενημέρωσε για το θέμα και τον δικαστικό πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο Ιράν -«Καμία σοβαρή ζημιά», λέει η Τεχεράνη

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. – Στις 13 Μαΐου η συνάντηση με τον Ερντογάν στην Άγκυρα