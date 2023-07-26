Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού και στη Νέα Λεωφόρο Ποσειδώνος

Λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης των οδικών αξόνων της Λ. Κηφισού και της Νέας Λ. Ποσειδώνος και των προσβάσεων του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», κατά το χρονικό διάστημα από 26-07 έως 01-08-2023, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 05.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

-Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

α) του κλάδου εξόδου της Νέας Λ. Ποσειδώνος (στο ρεύμα κυκλοφορίας της από Πειραιά προς Γλυφάδα) προς την Λ. Κηφισού και σε όλο το μήκος του,

β) του κλάδου εξόδου του ισόπεδου κυκλικού κόμβου λίμνης ΣΕΦ προς την Λ. Κηφισού σε όλο το μήκος του.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

-Από Πειραιά προς Λ. Κηφισού:

α) Λιμάνι Πειραιά – πλατεία Ιπποδάμειας – Αθηνών – (ευθεία) Πειραιώς – (αριστερά) παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – (ευθεία) Λ. Κηφισού ρεύμα προς Λαμία.

β) Λιμάνι Πειραιά – πλατεία Ιπποδάμειας – Ομ. Σκυλίτση – (αριστερά) κλάδος εξόδου προς Εθν. Μακαρίου – Εθν. Μακαρίου – (αριστερά) Καραολή & Δημητρίου – Καραολή & Δημητρίου – (δεξιά) Πειραιώς – (αριστερά) παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – (ευθεία) Λ. Κηφισού ρεύμα προς Λαμία.

γ) Πλατεία Ιπποδάμειας – Ομ. Σκυλίτση – (ευθεία) Λ. Ποσειδώνος Νέα Παραλιακή – (δεξιά) κλάδος εξόδου προς Καλλιθέα /Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος – Λ. Ποσειδώνος Παλαιά Παραλιακή προς Γλυφάδα – αναστροφή στον κυκλικό κόμβο Ορφέως – Λ. Ποσειδώνος Νέα Παραλιακή προς Πειραιά – (αριστερά) κλάδος εξόδου Λ. Ποσειδώνος Ν.Π. προς Λ. Κηφισού.

-Από ΣΕΦ προς Λ. Κηφισού:

α) Κυκλικός κόμβος λίμνης ΣΕΦ – κλάδος εξόδου προς Εθν. Μακαρίου (υπόγεια προς ΣΚΑΪ) – αριστερά Εθν. Μακαρίου – δεξιά Καραολή & Δημητρίου – Καραολή & Δημητρίου – (δεξιά) Πειραιώς – (αριστερά) παράδρομος Λ. Κηφισού προς Λαμία – (ευθεία) Λ. Κηφισού ρεύμα προς Λαμία.

β) Κυκλικός κόμβος λίμνης ΣΕΦ – κλάδος εξόδου προς Εθν. Μακαρίου (υπόγεια προς ΣΚΑΪ) – δεξιά Λ. Ποσειδώνος Παλαιά Παραλιακή προς Γλυφάδα – αναστροφή στον κυκλικό κόμβο Ορφέως – Λ. Ποσειδώνος Νέα Παραλιακή προς Πειραιά – (αριστερά) κλάδος εξόδου Λ. Ποσειδώνος Ν.Π. προς Λ. Κηφισού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

