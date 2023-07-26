Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάιμε Ετσενίκε

Παίκτης του Προμηθέα είναι και επίσημα ο Χάιμε Ετσενίκε με την πατρινή ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Κολομβιανός σέντερ, που έχει περάσει και από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (2021/22), πέρυσι αγωνίστηκε στη λιθουανική Ρίτας Βίλνιους με την οποία είχε 14,2 πόντους και 4,5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Η ΚΑΕ Προμηθέας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη του αθλητή Jaime Echenique, ο οποίος έρχεται να δώσει…ύψος στην ομάδα μας και να ενισχύσει τη front line της για την αγωνιστική σεζόν 2023-24.

Ο Jaime Echenique γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1997 στη Barranquilla της Κολομβίας. Βλέπει τον κόσμο από τα 211 εκατοστά και αγωνίζεται στη θέση «5». Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Wichita State Shockers (2018-20), ενώ τη σεζόν 2020-21 έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, για λογαριασμό της ισπανικής Gipuzkoa, καταγράφοντας εξαιρετικά νούμερα. Τη σεζόν 2021-22 έγινε ο πρώτος Κολομβιανός που κέρδισε μια θέση στο NBA υπογράφοντας στους Washington Wizards και αγωνίστηκε στους Capital City Go – Go και τους Motor City Cruise στην G-League. Στα τέλη της σεζόν 2022-23 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της λιθουανικής Rytas, ενισχύοντάς την στους τελικούς με τη Zalgiris. Εκεί, προσαρμώστηκε πολύ γρήγορα και μέτρησε 14,2 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να φανεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική και τελικά να χάσει στο «νήμα» τον τίτλο, με συνολικό σκορ 3-2.

Καλωσορίζουμε τον Jaime Echenique στη μπασκετική μας οικογένεια και του ευχόμαστε να εκπληρώσει κάθε του φιλοδοξία σε ατομικό επίπεδο, βοηθώντας παράλληλα τον Προμηθέα να υλοποιήσει τους στόχους του”.

