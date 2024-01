Αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της κακοκαιρίας έχουν έρθει οι πολίτες στις ΗΠΑ καθώς το πολικό ψύχος σφυροκοπά τη Νέα Υόρκη.

Οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το μηδέν ενώ σε κάποιες πόλεις όπως στην Μπριγκσντέιλ στο Κολοράντο η θερμοκρασία έφτασε κοντά στους -40 βαθμούς Κελσίου, με τους κατοίκους να καλούνται να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ δύσκολο που τους έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία δεν είχε δει χιόνι πάνω από 2,5 εκατοστά εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, οι κάτοικοι ξύπνησαν για να αντικρίσουν ένα χειμωνιάτικο σκηνικό έξω από τα παράθυρά τους. Στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν το ύψος του χιονιού έφθασε τα 3,5 εκατοστά έως σήμερα το πρωί, βάζοντας τέλος σε μια «χιονο-ξηρασία» 701 ημερών με ελάχιστο χιόνι.

«Το σερί τερματίστηκε» έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook το γραφείο στη Νέα Υόρκη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, παρακινώντας τους χρήστες να σχολιάσουν αυτό που οι περισσότεροι περιέγραψαν ως μια καλοδεχούμενη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χιόνι ύψους μεταξύ 10 και 12,5 εκατοστών έπεσε στην Ουάσινγκτον, ενώ το ύψος του χιονιού έφθασε μεταξύ 5 και 7,5 εκατοστά στη Βαλτιμόρη και τη Φιλαδέλφεια.

Σφοδρές χιονοπτώσεις αναμένονται στη Νέα Αγγλία, έως την πολιτεία της Νέας Υόρκης, πριν από μια σύντομη ανάπαυλα στα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Στα λευκά «ντύθηκαν», επίσης, τα Απαλάχια Όρη και το δυτικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας, με τις νότιες πολιτείες να βρίσκονται αντιμέτωπες με ασυνήθιστο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Μπομπ Όραβεκ, του Κέντρου Πρόβλεψης του Καιρού της NWS στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

Στο Νάσβιλ, στο Τενεσί, «όπου δεν καταγράφονται πολλές σφοδρές χιονοπτώσεις», το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 έως 20 εκατοστά, είπε ο Όραβεκ. Οι κάτοικοι του Μομπάιλ, στην Αλαμπάμα ξύπνησαν με χιονόνερο και τη σπάνια θερμοκρασία των -0,5 βαθμών Κελσίου.

Today is Snow Day in NYC



Snow drought has ended in New York City as snowfall with some accumulation started last night. This scenes were filmed this morning at the corner of Stuyvesant Street and East 10th Street in the East Village. pic.twitter.com/Ug3OCo2nbw