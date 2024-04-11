Πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από συμπλοκή ατόμων – Ένας τραυματίας

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης 11/4 στον Άγιο Παντελεήμονα όταν υπήρξε άγρια συμπλοκή και πυροβολισμοί στην περιοχή.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν στην οδό Ρόδου στην περιοχή όταν υπήρξε ενημέρωση για άγρια συμπλοκή ατόμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος στο χέρι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο βρέθηκαν από την Αστυνομία δυο κάλυκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτό είναι το think tank υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ – Όλα τα ονόματα

Πρίγκιπας Χάρι – Θέλει να γίνει βασίλισσα η Μέγκαν Μαρκλ αντί της Κέιτ Μίντλετον