Κεφαλογιάννη: Οι συνέργειες του πολιτισμού και του τουρισμού είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητες

Οι συνέργειες του πολιτισμού και του τουρισμού είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητες, είναι επιβεβλημένες, υπογράμμισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο 9ο Φόρουμ των Δελφών.

Η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και ο τουρισμός της, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, καθώς είναι αυτός που μας καθορίζει και αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων μας.

Βρεθήκαμε σε ένα δίλημμα, επεσήμανε η υπουργός, αλλά δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη. Επιλέξαμε να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού μα προϊόντος. Μοιάζει με μια επιστροφή στις ρίζες, στον τουρισμό των περιηγητών, όπως είπε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος έθεσε τις πρώτες βάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού το 1914, με έντονο το πολιτιστικό στοιχείο, ενώ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής συνέβαλε στην ανάδειξη της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς διαμέσου του τουρισμού.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός, «ο πολιτισμός της χώρας δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, αλλά πολλά παραπάνω:

«Είναι η άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, τα έθιμα, οι παραδόσεις, οι τόποι θρησκευτικής λατρείας. Είναι επίσης ο σύγχρονος πολιτισμός, τα φεστιβάλ, τα καλλιτεχνικά δρώμενα, η μουσική».

Αυτά τα μοναδικά στοιχεία, πρόσθεσε η υπουργός, έχουμε χρέος να αναδείξουμε, με όλα τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης και προβολής, ιδίως μέσω έργων που έχουμε δρομολογήσει και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Ειδικά για το τελευταίο, η κα Κεφαλογιάννη το χαρακτήρισε ως μία μεγάλη ευκαιρία, που πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Η υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα πως «έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία με το ΤΑΑ για την προβολή και την προώθηση του τουρισμού στη χώρα μας. Μεγάλο μερίδιο στην περίπτωση αυτή θα έχει η προβολή του πολιτισμού ως τουριστικού πόρου και είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε κονδύλια για να αναπτύξουμε την τουριστική μας προσφορά». Είναι μεγάλο στοίχημα για εμάς, τόνισε η κα Κεφαλογιάννη, να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους μέσα σε πολύ «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα.

Τόνισε επίσης ότι:

Έχουμε στρατηγική διάχυσης των επισκεπτών στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ, καθώς και σε έργα που αφορούν στον αγροτουρισμό, στον ορεινό τουρισμό, τον ιαματικό και καταδυτικό τουρισμό.

Επιδιώκουμε μία τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη και στοχεύουμε στην ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, με στρατηγική διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, με το οποίο στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των χρονομεριστικών μισθώσεων (time sharing), και στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, αλλά και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες.

Η υπουργός Τουρισμού έδωσε ένα στίγμα και για το σκέλος του νέου νομοσχεδίου που θα αφορά στις τουριστικές επενδύσεις, λέγοντας ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για τις ειδικές τουριστικές υποδομές, με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών απλοποίησής τους, που ξεκίνησε το 2013.

Αναφορικά με τις ευρωεκλογές, υπογράμμισε ότι θέλουμε την στήριξη των ψηφοφόρων στη ΝΔ, καθώς έχει σημασία να αντιληφθούμε αυτό που έχει πει επανειλημμένα ο πρωθυπουργός: ότι η ΝΔ εγγυάται τη σταθερότητα της χώρας, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις ευρωεκλογές, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να αναδειχθεί η σημαία του τουρισμού εντός των διαδικασιών της ΕΕ, καθώς έως σήμερα λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν και τον τουρισμό, χωρίς να είναι ο τουρισμός ουσιαστικά μέρος της διαβούλευσης.

Επισήμανε ακόμα ότι το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να αποκτήσει τυπικό χαρακτήρα, ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ειδικών κονδυλίων (credit line) για τον τουρισμό, ώστε η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στις αναδυόμενες τουριστικές αγορές.

Τέλος, η υπουργός πρόσθεσε ότι τα μηνύματα για τους πρώτους μήνες του 2024 είναι ενθαρρυντικά, αλλά το σχέδιό μας προσβλέπει σε ένα τουριστικό προϊόν που θα αναπτύσσεται με γνώμονα την ισορροπία και το μέτρο, με γνώμονα τον άνθρωπο, τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τους επισκέπτες, αλλά και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

