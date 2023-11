Γνώριμος στις Αρχές είναι ο κουκουλοφόρος με το μπιτόνι βενζίνης που μαζί με άλλους ακροδεξιούς επιτέθηκαν σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι το βράδυ της Τετάρτης 1/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 27χρονο Γ.Α ο οποίος είχε συλληφθεί ξανά το 2014 για κατοχή βεγγαλικών στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Το βίντεο από τα επεισόδια που εκτυλίχθησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μοναστηράκι κατά τη συμπλοκή ακροδεξιών με αντιεξουσιαστές προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο.

Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας με κράνος από την ομάδα των ακροδεξιών να πετά κάποιο υγρό με μπιτόνι, με κάποιον άλλον να του φωνάζει «κάψ’ τους, κάψ’ τους».

Ο 27χρονος ακροδεξιός περιέλουσε ένα βαγόνι του Ηλεκτρικού την ώρα που ο συρμός ήταν γεμάτο με επιβάτες.

«Βγες έξω μωρή κότα» ακούγεται στο βίντεο ανάμεσα σε άλλες βρισιές ενώ παράλληλα άλλοι χτυπούν με σφυριά και βαριοπούλες τους συρμούς.

Ο 27χρονος μαζί με άλλα 12 άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία για τα επεισόδια σε Μοναστηράκι και Βικτώρια το βράδυ της Τετάρτης, λίγη ώρα μετά τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr