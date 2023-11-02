Βίντεο σοκ από το Μοναστηράκι: Ακροδεξιοί πήγαν να κάψουν ζωντανούς επιβάτες του ΗΣΑΠ

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από τα επεισόδια που εκτυλίχθησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μοναστηράκι κατά τη συμπλοκή ακροδεξιών με αντιεξουσιαστές, λίγη ώρα μετά τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

Στο βίντεο από την αποβάθρα του ΗΣΑΠ φαίνεται ένα άτομο με κράνος από την ομάδα των ακροδεξιών να πετά κάποιο υγρό με μπιτόνι, με κάποιον άλλον να του φωνάζει «κάψ’ τους, κάψ’ τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι που αναρτήθηκαν στα social media

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr— V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) November 1, 2023

Σημειώνεται προσήχθησαν συνολικά 60 άτομα εκ των οποίων:

Οι 21 ιταλοι στο αεροδρόμιο για τους οποίους έγινε διοικητική απέλαση

10 συλληφθέντες αναρχικοί

4 συλληφθέντες ακροδεξιοί (Οι 3 από αυτούς έχουν ξανααπασχολησει την ΕΛΑΣ για ίδια αδικήματα – επεισόδια και επιθέσεις)



Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο με τον ξυλοδαρμό ατόμου από αστυνομικούς στην πλατεία Βικτωρίας – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταξίδι – εξπρές Μητσοτάκη στην Κίνα – Οι στόχοι και η αντζέντα των συνατήσεων