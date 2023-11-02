Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Βίντεο σοκ από το Μοναστηράκι: Ακροδεξιοί πήγαν να κάψουν ζωντανούς επιβάτες του ΗΣΑΠ

Έριχναν βενζίνη με μπιτόνι

Βίντεο σοκ από το Μοναστηράκι: Ακροδεξιοί πήγαν να κάψουν ζωντανούς επιβάτες του ΗΣΑΠ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:28

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από τα επεισόδια που εκτυλίχθησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μοναστηράκι κατά τη συμπλοκή ακροδεξιών με αντιεξουσιαστές, λίγη ώρα μετά τις συγκεντρώσεις και τις αντισυγκεντρώσεις για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία μελών της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.

Στο βίντεο από την αποβάθρα του ΗΣΑΠ φαίνεται ένα άτομο με κράνος από την ομάδα των ακροδεξιών να πετά κάποιο υγρό με μπιτόνι, με κάποιον άλλον να του φωνάζει «κάψ’ τους, κάψ’ τους».

Σημειώνεται προσήχθησαν συνολικά 60 άτομα εκ των οποίων:

  • Οι 21 ιταλοι στο αεροδρόμιο για τους οποίους έγινε διοικητική απέλαση
  • 10 συλληφθέντες αναρχικοί
  • 4 συλληφθέντες ακροδεξιοί (Οι 3 από αυτούς έχουν ξανααπασχολησει την ΕΛΑΣ για ίδια αδικήματα – επεισόδια και επιθέσεις)

