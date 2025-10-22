Πήγε στο φαρμακείο και ζήτησε… να της μετρήσουν κάτι απρόσμενο! (βίντεο)

Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Η φαρμακοποιός αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ

Μια καθημερινή επίσκεψη σε φαρμακείο εξελίχθηκε σε viral στιγμιότυπο στο TikTok, καθώς μια πελάτισσα μπήκε στο φαρμακείο και, αντί να ζητήσει να της μετρήσουν την πίεση, έκανε ένα εντελώς διαφορετικό αίτημα: ζήτησε να τη βοηθήσουν να μετρήσει ένα ρούχο, για λογαριασμό μιας φίλης της που δεν μπορούσε να το κάνει μόνη της.

Η φαρμακοποιός, αν και ξαφνιάστηκε, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, και το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral.

@pharmastore5 Δουλεύεις σε φαρμακείο και σου φέρνουν “δείγμα” για να βρεις το σωστό μέγεθος 😳🩲 #fyp #viral #greektiktok #greekcomedy #pov @Pharmacy BaitsouXristina @Niki👑 @froso❤️tsatsánì 🧿♍️ @_𝓮𝓲𝓻𝓱𝓷𝓱 𝓴𝓴_ @Eleni Makri ♬ πρωτότυπος ήχος – thanasis_o_meraklis

«Δουλεύω σε σούπερ μάρκετ — ένας ηλικιωμένος κύριος δεν θυμόταν ποια πάνα είχε πάρει και ήθελε να μου δείξει για να καταλάβω… Κέρδισα;».

