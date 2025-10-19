Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει και στον «Κόκκινο Κύκλο» (Βίντεο)

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος το απόγευμα της Κυριακής 19/10 καθώς πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης.

Συγκεκριμένα, την δυσάρεστη είδηση του χαμού του ηθοποιού ανακοίνωσε συνάδελφός του, Κώστας Μπερικόπουλος μέσω των social media.

«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα» ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο Κοσμάς Φουντούκης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, ενώ τηλεοπτικά ξεχώρισε μέσα από τη σειρά του «Κόκκινου Κύκλου», όπου ενσάρκωσε τον Λουκά στο εμβληματικό επεισόδιο «Οδός Αγησιλάου».