Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο με την 40χρονη που προσπάθησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της – Μπήκε με μάσκα και γάντια στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση στο Περιστέρι, όπου μια 40χρονη γυναίκα φέρεται να προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον 41χρονο πρώην σύζυγό της, ρίχνοντάς του ατροπίνη στο φαγητό, αφού μπήκε παράνομα στο σπίτι του.

Το DEBATER φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει την γυναίκα να βρίσκεται στο σπίτι του πρώην συζύγου της, φορώντας χειρουργική μάσκα και γάντια, ψάχνοντας τα ντουλάπια της κουζίνας, με σκοπό να του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό.

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Μάλιστα, ο ιδιωτικός ερευνητής, Λευτέρης Πελεκάσης, που είχε προσλάβει ο γιατρός, αποκάλυψε πώς εντοπίστηκε η 40χρονη να ρίχνει την ουσία στα τρόφιμα του άνδρα.

«Εγώ με τον γιατρό γνωρίστηκα έξι μήνες με έναν χρόνο πίσω περίπου. Ήταν για άλλη σχετική όμως υπόθεση. Έβρισκε κάποιες φθορές στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή έβρισκε σκασμένα λάστιχα, πρόκες μπροστά από τα λάστιχα για να τις πατήσει όταν φύγει και σχετικά. Και πίστεψε ότι κάποιος του έχει τοποθετήσει κάποια συσκευή παρακολούθησης GPS, κάποιο καταγραφικό μέσα στο αμάξι. Κάναμε επομένως έναν έλεγχο στο όχημα και από κει και πέρα κάναμε αρκετό καιρό να ξαναμιλήσουμε. Εκείνη τη στιγμή ήταν καθαρό το αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο ιδιωτικός ερευνητής.

Για το περιστατικό: «Μου είχε αναφέρει την υπόθεση 1-1,5 μήνα πριν να τοποθετήσουμε τις κάμερες. Γνώριζε, όπως μου είχε αναφέρει, ότι κάτι του ρίχνουν σε φαγητά, σε νερά, κτλ. Μετά το εστιατόριο, γιατί είδε την κάμερα από το εστιατόριο. Είδε ότι του έριξαν κάτι μέσα στο ποτήρι του νερού την ώρα που πήγε στην τουαλέτα και μου ζήτησε να τοποθετήσουμε κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στην είσοδο του σπιτιού και στην κουζίνα. Να τραβάει δηλαδή συγκεκριμένα από το ψυγείο και τον χώρο της κουζίνας. Και έτσι και κάναμε. Και στον μήνα περίπου πάνω επειδή θέλαμε να τραβάει ψηλά και η κουζίνα ήταν σχετικά μικρή. Αυτή η κάμερα είναι μια κάμερα ρολόι. Βάλαμε μία κάμερα στην είσοδο και μία μέσα στην κουζίνα. Στο δωμάτιο είχε άλλο ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι. Δεν θέλησα να βάλουμε. Δεν υπήρχε λόγος γιατί ήξερε πού γίνεται και τι γίνεται. Τις είδε ο γιατρός τις κάμερες και απ’ όσο κατάλαβα ενημέρωσε ο ίδιος απευθείας την αστυνομία. Το παιδί όποτε το έβλεπε ο γιατρός το έβλεπε, είχε καταφέρει και το έβλεπε με εποπτεία. Δεν μπορούσε να το δει μόνος του το παιδί. Το παιδί το έβλεπε με εποπτεία, αφότου είχε εκδηλώσει τη συμπτωματολογία. Νομίζω ότι συμπτώματα είχε και η μητέρα του αλλά επικεντρώθηκα σε αυτόν. Έμενε κατά καιρούς στο σπίτι η μητέρα του».

«Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό που συζητάγαμε με τον γιατρό το πώς μπαίνει στο σπίτι. Γιατί λέγαμε πώς παραβιάζει την πόρτα. Δεν υπήρχαν σημάδια, δεν υπήρχαν. Εν τέλει, κάπως του είχε πάρει σε ανύποπτο χρόνο αντικλείδι ή κλειδί και μπαίνει κανονικά. Εκτός της ατροπίνης βρέθηκε και μία ουσία σε σκόνη, η οποία εκτός της ατροπίνης βρέθηκε και μία ουσία σε σκόνη, η οποία δεν ξέρουμε τι είναι, περίπου 40 με 60 γραμμάρια. Αναμένουμε να δούμε και αυτό τι είναι», συνέχισε.