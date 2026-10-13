Περιστέρι: “Είχε το παιδάκι τους στο αυτοκίνητο που άρχισε να κλαίει” – Μαρτυρία για την γυναίκα που κατηγορείται ότι έριξε ατροπίνη στο φαγητό του πρώην συζύγου της (βίντεο)

Μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα δηλητηρίασης ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Περιστέρι, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ένας 41χρονος άνδρας, η πρώην σύζυγός του φέρεται να επιχείρησε να τον δηλητηριάσει, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προσήχθησαν και οι γονείς της γυναίκας, ηλικίας 41 ετών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

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Πώς άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση τον περασμένο Φεβρουάριο

Η υπόθεση, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο 41χρονος, άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο ίδιος παρατήρησε ότι δεν αισθανόταν καλά κάθε φορά που κατανάλωνε συγκεκριμένα τρόφιμα.

Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο άνδρας ένιωσε έντονη ταχυκαρδία αφού έφαγε ένα γεύμα.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να ελέγξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παρακολουθώντας το βίντεο, φέρεται να είδε την πρώην σύζυγό του να ρίχνει μια ουσία στο φαγητό του, την ώρα που εκείνος είχε απομακρυνθεί για να πάει στην τουαλέτα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία για τις υποψίες του 41χρονου, ο οποίος καταγγέλλει ότι επί μήνες φοβόταν πως κάποιος επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει.

Τι φέρεται να κατέγραψαν οι κάμερες στο σπίτι του

Οι καταγγελίες του 41χρονου δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, την ημέρα του περιστατικού στο σπίτι του, οι κάμερες ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο διαμέρισμά του κατέγραψαν την πρώην σύζυγό του να προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα εμφανίζεται να φορά μάσκα και να χρησιμοποιεί σύριγγα, με την οποία φέρεται να ρίχνει υγρό στο δοχείο με το μέλι, αλλά και σε φρούτα και κατεψυγμένα κρέατα που βρίσκονταν στο σπίτι.

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Το συγκεκριμένο υλικό αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς καταγράφεται και εάν οι ουσίες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σχετίζονται με την καταγγελλόμενη απόπειρα δηλητηρίασης.

Η διάρρηξη, οι φωνές και η παρέμβαση των γειτόνων

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Όλα κορυφώθηκαν περίπου στις 20:00, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν σήμα από το Κέντρο για περιστατικό διάρρηξης σε κατοικία στο Περιστέρι την περασμένη Κυριακή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όπου τους περίμενε ο 41χρονος, ο οποίος τους ανέφερε ότι η πρώην σύζυγός του, επίσης 41 ετών, είχε εισέλθει παράνομα στο σπίτι του χρησιμοποιώντας αντικλείδι και στη συνέχεια επιχείρησε να αποχωρήσει.

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Στο βίντεο από το περιστατικό ακούγονται οι κραυγές της γυναίκας, την ώρα που ο πρώην σύζυγός της φέρεται να την εντοπίζει να βγαίνει από το σπίτι.

Οι φωνές κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι, πιστεύοντας ότι ο 41χρονος χτυπούσε τη γυναίκα, έσπευσαν να παρέμβουν για να τη βοηθήσουν.

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Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε το DEBATER, ο άνδρας άρχισε να εξηγεί στους παρευρισκόμενους ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο υποψιαζόταν πως η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει.

Το ύποπτο μπουκαλάκι που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, οι γονείς της 41χρονης βρίσκονταν σε κοντινό σημείο, μέσα σε αυτοκίνητο, περιμένοντάς την.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν ένα μικρό μπουκαλάκι που περιείχε περίπου 10 ml υγρού, το οποίο αναφέρεται ως πιθανή ατροπίνη, καθώς και ένα δεύτερο μπουκαλάκι με άγνωστη ουσία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής σύσταση των ουσιών ούτε εάν συνδέονται με τις καταγγελίες του 41χρονου. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η συγκλονιστική μαρτυρία για το παιδί

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER, στο αυτοκίνητο βρισκόταν και το ανήλικο παιδί του πρώην ζευγαριού, το οποίο άρχισε να κλαίει κατά τη διάρκεια της έντασης.

«Είχε και το παιδάκι τους στο αυτοκίνητο που άρχισε να κλαίει. Μόλις το πήρε αγκαλιά ο μπαμπάς του σταμάτησε», αναφέρει χαρακτηριστικά η μαρτυρία.

Ελεύθεροι μέχρι τα αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 41χρονης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ για τους γονείς της αποδίδεται η κατηγορία της απλής συναυτουργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί η σύσταση των ουσιών που εντοπίστηκαν.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν με προσοχή τις καταγγελίες, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στην υπόθεση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ένα πρώην ζευγάρι που έχει χωρίσει, ενώ στη μέση βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί. Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, χωρίς να προδικάζεται η ενοχή οποιουδήποτε εμπλεκομένου πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.